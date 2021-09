Apresiasi Atlet Pelatnas Rayhan, Ketua KONI Tanbu Beri Rp 40 Juta

BANJARMASINPOST.CO.ID, PAGATAN - Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tanahbumbu, Saipul Rahman memberikan penghargaan untuk atlet bulutangkis andalan Tanahbumbu, Muhammad Rayhan Nur Fadillah (17) di kediamannya pada Rabu (1/9/2021).

Apresiasi yang diberikan berupa uang sejumlah Rp 40 juta rupiah dari dana pribadi Saipul Rahman, sebagai bentuk dukungan Tanahbumbu agar Rayhan lebih berprestasi.

"Karena dia sudah bisa membawa nama daerah tanah bumbu berkiprah di luar negeri lewat olah raga bulu tangkis," jelas Saipul Rahman.

Penyerahan tersebut turut dihadiri pengurus koni Tanah Bumbu dan Pengkab PBSI Tanah Bumbu.

Besar harapannya agar Rayhan bisa mempertahankan, serta terus meningkatkan bakat dan kualitas permainan bulu tangkisnya.

Selain itu, Rayhan turut meminta izin dalam silaturahmi tersebut untuk mengikuti kejuaraan bulutangkis di tiga negara pada bulan Oktober 2021 ini.

Rayhan menjelaskan bahwa ia akan mewakili Indonesia di kejuaraan bulutangkis di tiga negara yaitu Belanda, Finlandia dan Denmark.

"Terima kasih untuk Ketua Koni Tanahbumbu, alhamdulillah saya dapat bantuan dari beliau, semoga di kejuaraan nanti saya bisa mengharumkan Indonesia, Kalsel dan Khususnya Kabupaten Tanahbumbu," ujarnya.

Rayhan mulai menggeluti bulutangkis sejak duduk di bangku Sekolah Dasar, setelah diajak kakaknya berlatih bersama.

Pemuda kelahiran Pagatan itu pun mulai menunjukkan bakatnya dengan menjuarai O2SN tingkat Kabupaten.

Prestasi demi prestasi itu terus diraih sehingga ia berhasil memasuki PB Djarum. Pelatih yang melihat bakatnya mencoba memasangkannya dengan Rahmat Hidayat asal Batam.

Penampilan keduanya pun sukses mencuri perhatian di Liga PB Djarum 2020 dengan meraih gelar juara ganda putra di kelompok U-19 dan Dewasa.

Tidak hanya tampil memukau di Liga PB Djarum 2020, pasangan Rahmat/Rayhan juga sebelumnya berjaya di tahun 2020 dengan meraih gelar juara di Dutch Junior International 2020 dan menjadi runner-up di German Junior International Grand Prix 2020.

Daftar prestasi Rayhan Nur Fadilah:

- Jakarta open (Champion)

- Daihatsu Astec open( Runner up)

- Championship Myanmar 2018 (Runner up)

- Korea Association 2019(Champion)

- Caffucino super liga 2019 (Champion)

- Italy junior 2020 (Runner up)

- Belanda Junior 2020 (Champion)

- Yonex German Junior 2020 (Champion)

- Boys Double Daihatsu 2020 (Champion)

