Beda Ucapan Ahmad Dhani dan Irwan Mussry Pada Al Ghazali Saat Ultah, Maia Estianty Bereaksi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tak terasa kini Al Ghazali putra sulung Maia Estianty dan Ahmad Dhani sudah menginjak usia 24 tahun.

Tepat di hari bahagianya Rabu (1/9/2021) kakak El Rumi dan Dul Jaelani itu mendapat limpahan ucapan serta doa terutama dari Ahmad Dhani, Maia Estianty, dan juga Irwan Mussry.

Sayangnya meski sedang berbahagia lantaran putra sulungnya sudah semakin dewasa, Maia Estianty tak bisa merayakan ultah Al bersama sang putra yang sampai saat ini masih berada di Prancis.

Dilansir melalui unggahan di akun instagram pribadinya, Al tampak merayakan momen pertambahan usianya tersebut dengan makan malam bersama keluarga Alyssa Daguise sang kekasih.

Meski tak bisa memberikan ucapan langsung, tampak Al mendapat doa tulus dari kedua ayahnya yakni Ahmad Dhani dan Irwan Mussry.

Dilansir melalui akun pribadi miliknya @ahmaddhaniofficial, Rabu (1/9/2021) suami Mulan Jameela itu kembali mengunggah potret jadul Al Ghazali saat bersanding dengan poster Cristiano Ronaldo sang idola dengan mengenakan jersey dari tim sepak bola Manchester United.

"Happy Milad Ke 24 Putra Mahkotaku," tulis Dhani.

Serupa dengan Ahmad Dhani, Irwan Mussry juga tampak membagikan momen kebersamaannya dengan Al dengan mengunggah foto mereka ketika menghadiri acara bersama.

Dengan mengenakan kaus putih, dan topi bertuliskan Tag Heuer salah satu brand jam tangan dunia yang dipegang Irwan Mussry, keduanya berpose dengan menunjukan jempol tangan.

"Hoping that this birthday is the beginning of an unforgettable journey that will lead you to an even more amazing future. Happiest birthday @alghazali7 - Much love, Dad," tulis Irwan Mussy.

