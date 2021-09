Harga Emas Antam Hari Ini 1 September 2021 Turun Rp 3.000 Per Gram, Simak Pula Emas UBS

BANJARMASINPOST.CO.ID - Harga emas Antam hari ini Rabu 1 September 2021 mengalami penurunan.

Dirilis dari situs Logam Mulia, harga pecahan satu gram emas Antam berada di Rp 941.000.

Harga emas Antam ini turun Rp 3.000 dari harga Selasa (31/8) yang juga berada di level Rp 944.000 per gram.

Sementara harga buyback emas Antam berada di level Rp 834.000 per gram. Harga tersebut turun Rp 2.000 dibandingkan dengan harga buyback pada Selasa (31/8) yang ada di Rp 836.000 per gram.

Dikutip dari kontan.co.id, Berikut harga emas batangan Antam dalam pecahan lainnya per Rabu (1/9) dan belum termasuk pajak:

Kepala BELM tunjukkan pecahan emas Antam. (banjarmasinpost.co.id/mariana)

Harga emas 0,5 gram: Rp 520.500

Harga emas 1 gram: Rp 941.000

Harga emas 5 gram: Rp 4.485.000

Harga emas 10 gram: Rp 8.905.000

Harga emas 25 gram: Rp 22.137.000

Harga emas 50 gram: Rp 44.195.000

Harga emas 100 gram: Rp 88.312.000

Harga emas 500 gram: Rp 440.820.000

Harga emas 1.000 gram: Rp 881.600.000

Keterangan:

Logam Mulia Antam menjual emas dan perak batangan dalam beberapa ukuran berat (misalnya 1 gram, 2 gram, dan 500 gram). Biasanya harga per gram emas Antam akan berbeda tergantung berat batangnya. Perbedaan ini terjadi karena ada biaya tambahan untuk pencetakan, sehingga harga per gram emas Antam batang kecil lebih mahal dari batang yang lebih besar. Harga yang ada di sini adalah harga per gram emas batang 1 kilogram yang biasa dijadikan patokan pelaku bisnis emas

Harga emas hari ini di Pegadaian, Rabu (1/9/2021) untuk logam mulia Antam ukuran 1 gram mencapai Rp 981.000. Harga tersebut turun Rp 8.000 dibandingkan hari sebelumnya, Selasa (31/8/2021).

Transaksi emas Antam di BELM Banjarmasin. (banjarmasinpost.co.id/mariana)

Logam mulia Antam dijual dalam bentuk batangan dengan beberapa ukuran berat misalnya 1 gram, 2 gram, 5 gram, hingga 1.000 gram. Selain emas batangan Antam, Pegadaian juga menjual emas UBS.