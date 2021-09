Kumpulan Lagu Ratna Lida Asal Kalsel Mulai Banyak di YouTube, Uma Mama Ditonton 59.000

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Suara penyanyi asal Kalimantan Selatan, Ratna Sari yang khas dan serak-serak membuat banyak yang menyukainya.

Tak heran saat albumnya meluncur dari kumpulan lagu-lagu mulai tampil 70 besar Liga Dangdut Indonesia (Lida) 2021 hingga meraih juara ketiga, banyak ditonton.

Berdasarkan penulusuran bpost online di YouTube, ada beberapa kumpulan lagu Ratna.

Misalnya, Kumpulan lagu Ratna Lida, penampilan Terbaik Ratna Lida di Ajang Lida 2021 berisi lagu berjudul Katakanlah, Mimpi Terindah, Hijrah, Sakinah, Zapin Melayu, Kecanduan Kamu, Mimpi Terindah, Tak Pantas, Biduan, Haning Engkau Laksana.

Kumpulan lagu ini sudah ditonton 1.000 orang.

Lalu, ada lagi Album Best of The Best Ratna Lida berisi lagu Hijrah, Katakanlah, Mimpi Terindah, Sakinah, Zapin Melayu feat Waode Popa, Kecanduan Kamu, Mimpi Terindah, Panah Asmara, Tak Pantas feat Selfi Lida, Biduan feat Cemen Suca, Haning, Menuju Terang feat Selfi Lida, Aisyah Lida dan Lui Lida, Engkau Laksana Bulan feat Ichal Lida.

Album Best Of The Ratna Lida Ratu Serak ditonton 24.000

Ada lagi kumpulan lagu Ratna di Spotify.

Paling fenomemal lagu Uma Abah dari Ratna, sudah ditonton 59.000.

Berkaitan dengan adanya 'album' lagu Ratna ini, beberapa netizen menulis dan memberi komentar.