Dorong Ekonomi Kreatif Bangkitan Banjarbaru Pasca Pandemi

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, mengunjungi pusat kerajinan purun di Kota Banjarbaru, Kamis (2/9/2021).

Ia mengaku sangat mengapresiasi pelaku ekonomi kreatif serta desa-desa kreatif, seperti halnya yang ada di Kota Banjarbaru ini.

"Saya mengapresiasi Banjarbaru Bag besutan Ketua PKK Banjarbaru, Vivi, yang berhasil menempati posisi ketiga di Singapura," ucapnya.

Ini bisa membangkitkan semangat warga Kota Banjarbaru bahwa memiliki kreativitas yang unggul haruslah dikembangkan.

Menteri Sandiaga Uno juga menyebut akan menindaklanjuti apa yang disampaikan Wali Kota Banjarbaru terkait revitilisasi pasca tambang yang dulunya penambangan intan, nantinya diubah menjadi daya tarik wisata dengan pendekatan kekinian.

"Saya mendorong teman-teman desa kreatif ini dan Wali Kota Banjarbaru, serta semua pihak terkait, untuk berkolaborasi membangkitkan kembali Kota Banjarbaru pasca pandemi. Harapan kita, pariwisata dan ekonomi kreatif segera pulih, segera bangkit, dan lapangan pekerjaan segera tersedia," ungkap Sandiaga.

Sementara itu, Ketua TP PKK Banjarbaru Vivi Zubedi, menjelaskan, Kerajinan Purun ini memang sudah masuk The Best Top Three Asia di Singapura sejak Maret 2021.

Dikatakan Vivi, perajin rajut ini tinggi nilainya dari sana diciptakanlah Banjarbaru Bag dengan melihat keterampilan dan kreativitas rekan-rekan UMKM Kota Banjarbaru.

"Awalnya kami hanya ada beberapa orang. Kemudian berkembang menjadi beberapa komunitas dan Alhamdulillah respons dengan Banjarbaru Bag ini sangat bagus," ujarnya.

Ditambahkan Wali Kota Banjarbaru HM Aditya Mufti Ariffin, dengan hasil yang baik di Asia, diharapkan dapat membangkitkan semangat para pelaku UMKM setempat.

"Mudah-mudahan para perajin, para kreator, lebih bersemangat, sehingga bisa membawa kesejahteraan untuk masyarakat Kota Banjarbaru di tengah pandemi Covid-19," harapnya.

Lebih lanjut, Wali Kota juga mengatakan, tidak hanya kerajinan purun, tetapi kerajinan dan kreativitas lainnya yang ada di Banjarbaru turut dibantu untuk dikembangkan.

"Setiap RT dibantu. Ada namanya RT Mandiri, mendapatkan bantuan Rp 75 juta untuk UMKM, sarana dan prasarananya. Masyarakat tinggal komunikasi dengan RT untuk membangun UMKM di lingkungannya dengan target satu kampung, satu produk. Insya Allah tahun 2022 bisa dilaksanakan di 60 RT dan diharapkan meningkat menjadi 300 RT," bebernya.

(Banjarmasinpost.co.id/Siti Bulkis)