Lapor Gangguan Listrik Lewat PLN Mobile Gak Pakai Pulsa

BANJARMASINPOST.CO.ID - Perkembangan teknologi yang begitu pesat di era digital seperti sekarang ini telah membawa berbagai perubahan bagi kehidupan manusia.

Berkat teknologi internet yang sangat erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari, dampaknya kini semakin dirasakan oleh masyarakat salah satunya lewat Aplikasi PLN Mobile.

PLN Mobile merupakan suatu bentuk inovasi dari PT PLN (Persero) agar pelanggan merasakan pengalaman layanan listrik yang berbeda dari sebelumnya.

Tujuannya, untuk memenuhi keperluan layanan listrik hanya melalui satu aplikasi saja.

Dengan PLN Mobile, kini pelanggan PLN tidak perlu repot-repot datang ke kantor maupun telepon menggunakan pulsa untuk melapor gangguan.

Pelanggan memanfaatkan PLN Mobile dari gadgetnya. (PT PLN (PERSERO) UIW KSKT)

Cukup dengan PLN Mobile, pelanggan sudah dapat melapor gangguan hanya dalam satu genggaman.

PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, melalui Manager Komunikasi dan TJSL, Suhadi, mengimbau kepada seluruh pelanggan setia PLN untuk dapat mengunduh dan menggunakan aplikasi PLN Mobile untuk merasakan pengalaman layanan listrik yang berbeda.

"Demi optimalisasi pelayanan kami terhadap seluruh pelanggan serta kemudahan pelanggan untuk menjangkau layanan kelistrikan, kami harap semua pelanggan dapat mengunduh aplikasi PLN Mobile, karena dalam aplikasi tersebut banyak sekali fitur yang akan membantu pelanggan dalam hal kelistrikan," ucap Suhadi.

Manfaat fitur pengaduan PLN Mobile sudah dirasakan Firlia (27), pelanggan PLN dari Loktabat Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

"Pas gangguan kemarin coba lapor pakai PLN Mobile, terus ada notifikasi petugas sedang jalan kesini. Pas kami pulang petugas menginfokan kalau listrik sudah menyala, mudah banget prosesnya," ucap Firlia.

Jika Anda memiliki pengaduan dalam instalasi listrik di sekitar lingkungan rumah anda, Anda bisa langsung melaporkannya lewat aplikasi PLN Mobile.

Mengutip dari bidang Humas PLN Kalselteng, begini cara mudah melapor gangguan lewat aplikasi PLN Mobile :

1. Unduh Aplikasi PLN Mobile dan lakukan registrasi menggunakan no id pelanggan.

2. Pada menu utama pilih menu pengaduan.

3. Pilih Jenis Pengaduan.

4. Pilih ID Pelanggan / No Meter atau dapat juga memasukan id pelanggan / mo meter yang lain.

5. Pastikan Tag Koordinat pada Map sudah sesuai dengan lokasi pengaduan / tempat terjadinya gangguan.

6. Klik Icon kamera dan foto kondisi gangguan yang terjadi di lapangan.

7. Lengkapi no Handphone pelapor.

8. Pilih Kirim Pengaduan

9. Akan muncul notifikasi bahwa laporan pengaduan telah berhasil dikirim.

10. dan, catat nomor pengaduan yang tertera.

"Dengan aplikasi PLN Mobile, PLN berharap dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh pelanggan PLN, dengan Aplikasi PLN Mobile semua makin mudah," tambah Suhadi.

Menurutnya aplikasi tersebut juga akan membuat pelanggan lebih aman di masa pandemi ini, karena tidak perlu repot keluar rumah dan datang ke kantor pln untuk melapor gangguan.

Jadi, akan banyak hal yang semakin mudah dan membuat pelanggan semakin nyaman dalam menikmati layanan kelistrikan dari PLN. (aol/*)