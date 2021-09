Lyodra Ginting Jadi Kandidat Wanita Tercantik Sedunia, Lihat Foto-fotonya Berikut Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Juara Indonesian Idol musim kesepuluh, Lyodra Ginting masuk sebagai kandidat wanita tercantik sedunia versi TC Chandler.

Wajah ayu Lyodra bersaing dengan banyak artis dunia seperti Dua Lipa, Seulgi Red Velvet, dan Nayeon dari Twice.

Kabar tersebut terungkap dalam unggahan Instagram TC Candler yang memajang foto Lyodra cantik Lyodra.

"LYODRA GINTING is nominated as one of the Faces of 2021. Congratulations! To support, please like and comment. To nominate your favorite, please comment on the nominations videos on our YouTube channel (link in bio)," tulis TC Candler dikutip dari akun @tccandler, Jumat (3/9/2021).

Melihat unggahan itu, Lyodra pun langsung mengomentarinya. Dilansir dari kompas.com.

Lyodra mengaku terkejut saat mengetahui dirinya masuk dalam nominasi wanita tercantik di dunia.

"Enggak percaya sampai ke tempat ini," tulis Lyodra Ginting dalam kolom komentar Instagram TC Candler.

Sebelum Lyodra, ada Sandrinna Michelle yang juga masuk ke dalam nominasi wajah tercantik di dunia versi TC Candler tahun ini.

Tak hanya mereka berdua, beberapa pesohor Tanah Air lainnya, yakni Nagita Slavina, Ayu Ting Ting, Citra Kirana sampai Agnez Mo, juga pernah menjadi 100 kandidat perempuan tercantik dunia versi TC Candler.

Berikut ini sejumlah foto cantik Lyodra.