VIDEO Sandiaga Uno Dorong Ekonomi Kreatif Bangkitkan Banjarbaru Pasca Pandemi

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Selain meninjau sentra vaksinasi covid-19, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Salahuddin Uno juga melihat karya kreatif para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Banjarbaru dari kerajinan purun, Kamis (2/9/2021).

Kerajinan Purun Banjarbaru, menurut Ketua PKK Kota Banjarbaru Vivi Mar'i Zubedi sudah masuk The Best Top Three Asia di Singapura sejak Maret 2021.

Dikatakan Vivi, pengrajin rajut ini tinggi nilainya dari sana di ciptakanlah Banjarbaru Bag dengan melihat keterampilan dan kreatifitas rekan-rekan UMKM Banjarbaru.

"Awalnya kami hanya ada beberapa orang, kemudian berkembang menjadi beberapa komunitas dan Alhamdulillah respon dengan Banjarbaru Bag ini sangat bagus," ujarnya.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Salahuddin Uno, mengaku sangat mengapresiasi pelaku ekonomi kreatif serta desa-desa kreatif.

"Saya mengapresiasi Banjarbaru Bag besutan Ketua PKK Banjarbaru, Vivi yang berhasil menempati posisi ketiga di Singapura," ucapnya.

Ini bisa membangkitkan semangat warga Banjarbaru, bahwa kita memiliki kreatifitas yang unggul dan harus di kembangkan.

Sandi juga menyebut akan menindak lanjuti apa yang disampaikan oleh Wali Kota Banjarbaru terkait revitilisasi pasca tambang yang dulunya penambangan intan di ubah menjadi daya tarik wisata dengan pendekatan kekinian.

"Saya mendorong teman-teman desa kreatif ini dan Wali Kota Banjarbaru serta semua pihak terkait untuk berkolaborasi membangkitkan kembali Banjarbaru pasca pandemi. Harapan kita pariwisata dan ekonomi kreatif segera pulih, segera bangkit dan lapangan pekerjaan segera tersedia," ungkap Sandiaga.

(Banjarmasinpost.co.id/Siti Bulkis)