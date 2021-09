Kedok Raffi Ahmad dan Nagita Dibuka di Depan para Bule Turki, Ini Reaksinya Lihat IG Ayah Rafathar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Meski berstatus artis top Indonesia, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tak berlagak ketika liburan di Turki dan mendampingi RANS Cilegon FC berujicoba.

Bahkan, ada satu momen ketika ayah Rafathar itu bersedia jadi tukang foto ketika warga setempat memintanya membantu mengabadikan momennya.

Namun, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sempat membuka kedoknya sebagai artis top Indonesia di depan Bule turki.

Momen ini seperti dikutip dari vlog di kanal YouTube Rans Entertainment, Jumat (3/9/2021).

Baca juga: Intip Kamar Ayu Ting Ting di Rumah Baru Ivan Gunawan, Juga Ada untuk Bilqis dan Ayah Ozak Nginap

Baca juga: Keajaiban Anak Irish Bella dan Ammar Zoni, Air Rumi Bisa Berjalan Meski Belum Berumur Satu Tahun

Diketahui Raffi Ahmad sedang menikmati liburan bersama keluarga kecilnya di Istanbul, Turki.

Sebelum bertolak kembali ke Indonesia, Raffi menyempatkan diri berkunjung ke beberapa tempat wisata. Salah satunya adalah Bostanci Sahil.

Di sana, Raffi Ahmad bertemu sepasang warga lokal yang sedang menikmati waktu berdua.

Raffi lalu memperkenalkan dirinya dengan bahasa Indonesia lalu guide menerjemahkan ke bahasa Turki.

"This is me, this is me, gue mau pamer," kata Raffi Ahmad sembari menunjukkan akun Instagram-nya.

Pria tersebut tampak terkejut ketika melihat followers atau pengikut Instagram Raffi Ahmad, @raffinagita1717.

Baca juga: Kabar Tegar Septian Kini, Pelantun Lagu Aku yang Dulu Bukan yang Sekarang Kembali Ngamen