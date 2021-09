Ulah Verrell Bramasta Sering Posting Foto Mesranya Disentil Ranty Maria, Pemain PuPa Tulis Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kedekatan Verrell Bramasta dan Ranty Maria imbas dipasangkan sebagai kekasih di Sinetron Putri Untuk Pangeran hingga kini masih terus menyedot perhatian.

Meski mengaku bahwa hubungan keduanya hanya sebatas rekan kerja semata, tak jarang baik Verrell Bramasta maupun Ranty Maria membagikan momen kedekatan mereka di luar lokasi syuting Pupa.

Padahal belakangan putra Venna Melinda itu dikabarkan dekat dengan beberapa wanita cantik seperti Natasha Wilona, Febby Rastanty, hingga Sarah Samantha sepupu Zaskia Sungkar.

Sementara itu Ranty Maria Juga diketahui telah menjalin hubungan asmara dengan aktor Rayn Wijaya selama satu tahun belakangan ini.

Namun siapa sangka sampai saat ini masih banyak yang mengharap bahwa keduanya benar terlibat cinta lokasi lantaran dinilai begitu serasi.

Seolah memberikan harapan pada para penggemar yang menginginkan keduanya menjadi sepasang kekasih, Verrell Bramasta tak segan untuk mengunggah potret mesranya bersama Ranty Maria hingga akhirnya membuat wanita berusia 22 tahun itu bereaksi.

Seperti yang dilansir melalui unggahan di akun instagram @bramastavrl, Selasa (2/9/2021), pemeran Pangeran itu terlihat kembali membagikan potret mesranya dengan merangkul pinggang Ranty Maria yang tampak anggun mengenakan gaun biru malam dan rambut yang tergerai.

"About last night.

"Indonesian Drama Series Awards"

Slide for details.

Suit by @sasdesigns @rakeshd18," tulis Verrell.

Melihat Verrell kembali membagikan potret kebersamaan keduanya, Ranty Maria pun meninggalkan komentar.

"cie slalu post foto brg aku," tulis Ranty.