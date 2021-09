Harga Emas Antam 5 September 2021 Stagnan, Analis Prediksi Makin Berkilau Hingga Akhir Tahun

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tak beda dengan sehari sebelumnya, harga emas batangan bersertifikat Antam keluaran Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) stagnan pada Minggu (5/9).

Harga emas berada di Rp 943.000. Mengutip situs Logam Mulia, Harga emas Antam ini sama dengan harga pada Sabtu (4/9).

Sementara harga buyback emas Antam berada di level Rp 837.000 per gram.

Harga tersebut juga stagnan dibandingkan dengan harga buyback pada Sabtu (4/9) yang ada di Rp 837.000 per gram.

Dilansir kontan.co.id, Berikut harga emas batangan Antam dalam pecahan lainnya per Sabtu (4/9) dan belum termasuk pajak:

Harga emas 0,5 gram: Rp 521.500

Harga emas 1 gram: Rp 943.000

Harga emas 5 gram: Rp 4.490.000

Harga emas 10 gram: Rp 8.925.000

Harga emas 25 gram: Rp 22.187.000

Harga emas 50 gram: Rp 44.925.000

Harga emas 100 gram: Rp 88.512.000

Harga emas 500 gram: Rp 441.820.000

Harga emas 1.000 gram: Rp 883.600.000

Keterangan:

Logam Mulia Antam menjual emas dan perak batangan dalam beberapa ukuran berat (misalnya 1 gram, 2 gram, dan 500 gram). Biasanya harga per gram emas Antam akan berbeda tergantung berat batangnya. Perbedaan ini terjadi karena ada biaya tambahan untuk pencetakan, sehingga harga per gram emas Antam batang kecil lebih mahal dari batang yang lebih besar. Harga yang ada di sini adalah harga per gram emas batang 1 kilogram yang biasa dijadikan patokan pelaku bisnis emas

Analis memproyeksikan hingga akhir tahun ini harga emas berpotensi naik ke US$ 1.900 per ons troi.

Berdasarkan Bloomberg, Jumat (3/9), harga emas kontrak Desember 2021 di Commodity Exchange menguat 1,23% ke US$ 1.833 per ons troi. Namun, secara year to date (ytd) harga emas menurun 4,08%.

Nanang Wahyudin dari Research & Education Coordinator Valbury Asia Futures mengatakan harga emas saat sedang mencoba untuk membuat pola penguatan harga. Sentimen yang mendukung harga emas naik adalah respon negatif pelaku pasar terhadap data nonfarm employment change Amerika Serikat (AS) yang dirilis lebih rendah di 235.000 dari ekspektasi pasar di 720.000.