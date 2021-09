Polsek Paringin Bekuk Tersangka Curat di Paringin, Amankan Sendal Jepit untuk Barang Bukti

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, PARINGIN- Telah lama diincar oleh jajaran kepolisian wilayah Polres Balangan, khususnya Polsek Paringin, akhirnya, AN (25) berhasil dibekuk. Diketahui, AN merupakan tersangka kasus pencurian dengan pemberatan (Curat) yang beraksi pada pertengahan Juli lalu.

AN berhasil dibekuk oleh pihak jajaran pihak kepolisian di wilayah Tanah Bumbu. Penangkapan dilakukan oleh anggota Unit Reskrim Polsek Paringin bersama anggota Opsnal Polres Balangan di backup Opsnal Polres Tanah Bumbu, Sabtu (4/9/2021).

Kanit Reskrim Polsek Paringin, Bripka Jamaluddin juga berada di lokasi, pasca AN tertangkap. Ia menjemput tersangka untuk kemudian dibawa ke Polsek Paringin untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Baca juga: Dinyanyikan Lagu Ulang Tahun, Resmob Polda Kalsel Berhasil Tangkap Pelaku Curat

Baca juga: Beraksi Lagi Bobol Warung, Residivis Curat Diamankan Satreskrim Polres Kapuas

Baca juga: Belum Sampai 24 jam Setelah Aksinya, Tersangka Kejahatan Curat Diringkus Tim Buser Polres Kotabaru

Bersumber dari Humas Polres Balangan, AN diketahui merupakan tersangka kasus pencurian uang tunai senilai Rp 2.500.000 di warung makan Azizah, Paringin. Belakangan, AN dikabarkan terlihat di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

Kapolres Balangan, AKBP Zaenal Arifin melalui Kasi Humas Polres Balangan, AKP Siswanto menerangkan, penangkapan terhadap AN dilakukan di wilayah Kecamatan Husan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Dari hasil pemeriksaan terhadap AN di TKP, AN pun mengakui semua perbuatannya. AN menggunakan uang hasil curiannya untuk membeli sandal dan memenuhi kebutuhan pribadi.

"Ada satu barang bukti yang kami amankan pada penangkapan, yaitu sendal yang digunakan oleh pelaku, yang ia akui dibeli dari uang hasil mencuri," ucap AKP Siswanto, Minggu (5/9/2021).

Terpisah, Kapolsek Paringin, Ipda Eko Budi Mulyono menyampaikan terima kasihnya atas peran serta masyarakat dalam melaporkan setiap tindak kriminal yang terjadi. Partisipasi masyarakat ucap Ipda Eko sangatlah penting untuk menunjang tugas kepolisian dalam penegakan hukum.

"Saya berterima kasih kepada masyarakat yang selalu mendukung kinerja Polri dengan cara melaporkan setiap tindak kriminal dan membantu memberikan informasi penting yang bermanfaat dan dapat membantu pihak kepolisian," ucap Ipda Eko.

Tindak pencurian yang dilakukan oleh AN kini membuat dirinya mendekam di sel tahanan. AN dikenakan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 363 KUHPidana. (banjarmasinpost.co.id/isti rohayanti)