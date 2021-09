Update Drama Franck Kessie di AC Milan, Enggan Perpanjang Kontrak Hingga Chelsea & PSG Mengincar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Akhirnya tawaran kontrak baru AC Milan resmi ditolak Franck Kessie. PSG, Chelsea hingga Tottenham Hotspurs antre.

Franck Kessie dikabarkan menolak proposal perpanjangan kontrak terbaru dari AC Milan yang disodorkan kepadanya.

Laporan dari Carlo Laudisa, jurnalis Gazzetta dello Sport, menyebutkan jika Franck Kessie menolak tawaran kontrak dari AC AC Milan senilai nyaris tiga kali lipat gajinya sekarang.

Kessie dikabarkan menolak tawaran perpanjangan kontrak teranyar yang disodorkan oleh AC Milan senilai 6,5 juta euro.

Nilai tersebut nyaris 3 kali lipat dari gaji Kessie sekarang sebesar 2,2 juta euro.

Sebelumnya Kessie diketahui telah menolak proposal perpanjangan kontrak dari AC Milan sebesar 3,8 juta euro.

Saat itu, pilar utama lini tengah AC Milan ini meminta kenaikan gaji hingga 6 juta euro.

Namun, ketika AC Milan kemudian datang dan memberikan penawaran di atas permintaannya, Kessie secara mengejutkan menolak tawaran tersebut.