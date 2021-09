Ini Profesi Baru Betrand Peto Imbas Tantangan Ruben Onsu, Usai Sukses Ciptakan Lagu Untuk Sarwendah

(Youtube The Onsu Family)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ruben Onsu akhirnya menantang Betrand Peto jadi CO-Direktor pada video klip pertama Fito.

Ya, Onyo memang multitalenta. Sebelumnya sukses ciptakan lagu untuk Sarwendah.

Tak hanya jadi penyanyi, kini Betrand Peto diberi kesempatan oleh sang ayah untuk menggarap video klip.

Profesi barunya ini sedang jadi perhatian karena usia Onyo masih muda namun sudah bisa terjun ke bidang yang umumnya dilakoni oleh orang dewasa.

Baca juga: Kalah Jauh Dari Petisi Boikot Saipul Jamil, Ini Kondisi Petisi Blacklist Ayu Ting Ting Tampil di TV

Baca juga: Makna Pose Amanda Manopo Bersama Foto Ibunda, Pemeran Andin Ikatan Cinta Ungkap Rindu

Tidak semua orang bisa menjadi director namun Betrand Peto yang masih 16 tahun mampu menjajalnya.

Lantas seperti apa tanggapan dari Betrand Peto yang dapat tantangan baru dari Ruben Onsu?

"Ini ada yang mau belajar jadi director karena dia sok-sok ngasih ide. Saya bilang mau nggak Onyo jadi director? Tapi nggak bisa langsung jadi director utamanya jadi co-director dulu, " jelas Ruben Onsu, dikutip oleh Banjarmasinpost.co.id dari Youtube The Onsu Family berjudul 'Ruben Onsu Kasih Tantangan ke Betrand untuk Jadi Co-Director' pada Senin (6/9/2021).

Menurut pengakuan Ruben, Betrand Peto menerima tantangannya.

Video klip Fito berkonsep casual dengan 2 macam look antara lain Sporty Look dan Edgy Look.

Baca juga: Disaksikan Krisdayanti, Atta Tak Tinggal Diam Lalu Tegur Aurel di Ruang Dokter Kandungan

Baca juga: Dulu Ditinggali Gading Marten, ini Kondisi Terkini Rumah Gisella Anastasia dan Gempi

Betrand Peto memonitori langsung scene syuting video klip itu dibantu dengan arahan dari director pertama.