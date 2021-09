The Roots Kids Banjarmasin Masuk 10 Besar Lomba Dance Universitas Negeri Malang

The Roots Kids Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pedancer muda Kalimantan Selatan Annisa Ahla (9 tahun), Yasmin Ayu Khairunnisa (14 tahun), Nisrina Putri Khatimah (10 tahun), dan Rubikian Mulia (8 tahun) yang tergabung dalam The Roots Kids Banjarmasin harus puas masuk 10 besar di Youniverse Dance Competition bertema Stars Your Own Galaxy.

Juara lomba dancer berlabel nasional yang disenggarakan organisasi seni Universitas Negeri Malang, Jawa Timur secara online itu diraih Glossy Dance, Recycle Crew dan ATM yang semuanya dari Surabaya.

"Masuk 10 besar dari 29 peserta pun kita patut bersyukur. Memang lawan-lawan dari Jawa cukup bagus dan memiliki jam terbang lebih banyak, terlebih peserta lainnya senior dan ada mahasiswa," ungkap Yellin Octavia, ibunda pendacer Annisa Ahla, Senin (6/9/2021).

Berkat pengalaman ini, lanjut dia, Yasmin Ayu dan kawan-kawan harus lebih giat lagi berlatih dan membenahi kekurangan yang ada supaya nantinya bisa tampil lebih baik lagi kedepannya.

"Anak-anak memang perlu jam terbang bertanding lebih banyak lagi. Kendalanya memang adanya pandemi Covid-19, sehingga mempengaruhi aktivitas segala bidang, termasuk dancer," ucap Yellin.

The Roots Kidz Banjarmasin merupakan bagian dari STW All Crew yang dilatih Danu dan Ikma.

Saat lomba kemarin memakai kostum colour full, tapi tetap dengan style swag.

