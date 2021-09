Helmy Yahya Berduka, Koes Hendratmo MC Berpacu Dalam Melodi TVRI Meninggal di Usia 79 Tahun

Instagram via Tribun-Medan.com

BANJARMASINPOST.CO.ID - Innalillahi Wa Innailahi Raajiuun berita duka kembali mewarnai dunia hiburan tanah air. Helmy Yahya berduka.

Ya, Helmy Yahya baru saja memberikan kabar duka terkait kehilangan sosok MC terkenal yakni Koes Hendratmo.

Diketahui, Koes Hendratmo merupakan MC terkenal acara Berpacu Dalam Melodi.

Dilansir dari instagram pribadinya, Helmy Yahya menyampaikan bahwa sang presenter sudah meninggal dunia, pada Selasa (7/9/2021).

Helmi Yahya tampak begitu kehilangan atas meninggalnya sosok Koes Hendratmo yang dianggap sebagai MC terbaik Indonesia ini.

"Innalillah wainna ilaihi rojiun! Selamat jalan, guruku, penyanyi dan MC terbaik Indonesia!

Semoga diterima disisi-Nya! You will be missed! Al fatehah!", tulis Helmy Yahya dilansir Banjarmasinpost.co.id dari TribunSumsel.com dengan judul Biodata Profil Koes Hendratmo MC Terkenal di 'Berpacu Dalam Melodi', Meninggal di Usia 79 Tahun.

Sosok Koes Hendratmo sendiri tidak asing lagi bagi generasi 80 hingga 90 an.

Wajahnya akrab tampil sebagai pemandu acara 'Berpacu Dalam Melodi'.

Koes Hendratmo lahir 9 Februari 1942.

