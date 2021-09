Jadwal Liga Inggris Pekan Ini Live SCTV & Mola TV, Man United vs Newcastle & Leicester vs Man City

Gelandang Manchester United asal Portugal Bruno Fernandes (tengah) melakukan pertandingan saat dia bereaksi dengan rekan satu aksi pada akhir pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Manchester United dan Leeds United di Old Trafford di Manchester, barat laut Inggris, pada 14 Agustus 2021 .

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris pekan ini dimulai pada Sabtu (11/9/2021) dan tayang via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Mola TV. Ada Manchester United vs Newcastle, Leicester vs Manchester City, Chelsea vs Aston Villa.

Siaran Langsung Liga Inggris memasuki pekan keempat dan bakal dibuka dengan pertandingan Crystal Palace vs Tottenham Hotspur. Selain itu ada laga Leeds United vs Liverpool yang bisa diakses via Live Streaming TV Online mola tv.

Laga Manchester United vs Newcastle, Leicester vs Manchester City, Chelsea vs Aston Villa di Jadwal Liga Inggris semua bisa ditonton via Live Streaming Mola TV. Namun belum ada konfirmasi laga mana yang tayang via Siaran Langsung SCTV.

Tim tamu yang dibesut Nuno Espirito Santo tentu mengusung kemenangan beruntun keempatnya untuk memperkokoh diri di puncak klasemen Liga Inggris.

The Lilywhites saat ini berhak memimpin klasemen Liga Inggris setelah menyapu bersih tiga pertandingan awal dengan kemenangan.

Striker Tottenham Hotspur Korea Selatan Son Heung-Min (kedua dari kanan) merayakan dengan rekan setimnya setelah mencetak gol pembuka selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Tottenham Hotspur dan Watford di Stadion Tottenham Hotspur di London, pada 29 Agustus 2021. (Glyn KIRK / AFP)

Torehan 9 poin yang dikumpulkan The Lilywhites didapatkan setelah mengalahkan tiga klub dengan skor identik satu gol tanpa balas.

Diantaranya dari melawan tim tamu Manchester City dan Watford. Sedangkan satu sisanya diperoleh kala bertandang ke markas Wolves.

Misi Spurs meraih kemenangan keempatnya tentu tidak mudah karena Palace juga berniat bangkit setelah tampil kurang baik.

Patrick Vieira yang baru menukangi Palace musim ini belum meraih kemenangan dalam tiga pertandingannya.

Ia hanya mampu memimpin Palace untuk dua kali imbang dan sekali menelan kekalahan.