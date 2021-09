Prediksi & Link Streaming Vietnam vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia Live RCTI Malam Ini

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Vietnam vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2022 via Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming TV Online RCTI +.

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Vietnam vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia hari ini, Selasa (7/9/2021).

Pertandingan di Stadion My Dinh, Hanoi antara Vietnam vs Australia ini. Tuan rumah diprediksi tampil ngotot demi meraih poin.

Jelang laga malam nanti, pelatih Timnas Vietnam Park Hang-seo memang banyak memuji kekuatan skuad Australia sebagai lawan kedua yang akan dihadapi dalam babak Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia fase ketiga.

Menurut juru taktik asal Korea Selatan itu tim tamu yang akan dihadapi Vietnam kali ini merupakan lawan yang kuat, dan termasuk tim papan atas Asia. Tak hanya itu, menurutnya skuad Australia juga diisi para pemain yang punya pengalaman merumput di liga-liga top dunia.

Namun demikian Hang-seo tak gentar soal kekuatan calon lawan mereka. Usai menelan kekalahan 3-1 di kandang Arab Saudi pada matchday pertama lalu, kini Nguyễn Văn Toàn dan kolega punya peluang untuk memetik poin di markas sendiri.

Jelang kontra Australia, Park Hang-seo menyatakan menyatakan skuad Golden Star Warriors sudah siap untuk menampilkan performa terbaik.

"Australia menghuni peringkat lima tim teratas di Asia, sementara kami terendah [di Grup B]. Pertandingan akan berlangsung sulit. Kami mencetak gol pertama di laga terakhir (kontra Arab Saudi) tetapi kalah, dan kami akan terus berjuang lagi," demikian tutur Park Hang-seo, dikutip laman federasi.

"Pertandingan besok juga merupakan pertemuan pertama antara Vietnam dan Australia di level timnas [putra]. Ini sangat berarti. Kami akan melakukan yang terbaik," imbuh sosok berusia 63 tahun itu.