Profil Koes Hendratmo, Pembawa Acara Berpacu Dalam Melodi TVRI yang Meninggal di Usia 79 Tahun

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Penyanyi senior yang juga MC kondang di eranya Koes Hendratmo meninggal dunia di usia 79 tahun, Selasa (7/9/2021).

Kepergian sosok musisi yang juga lebih dikenal sebagai presenter atau MC acara kuis musik, Berpacu dalam Melodi yang tayang di TVRI itu pun mengejutkan keluarga dan para sahabatnya.

Sebut saja Helmy Yahya yang turut membagikan kabar duka kepergiannya. Adik Tantowi Yahya itu bahkan menyebut sosok Koes Hendratmo sebagai gurunya.

"Selamat jalan guruku, penyanyi dan MC terbaik Indonesia!" tulis Helmi Yahya seraya mengunggah foto Koes Hendratmo, Selasa siang.

Berikut ini profil Koes Hendratmo yang kini telah berpulang selamanya.

Diketahui, Koes Hendratmo meninggal di usia senja. Namun sosoknya yang menginspirasi selalu dikenang. Salah satu pengagumnya adalah presenter kondang, Helmy Yahya. Adik Tantowi Yahya itu pun mengaku sangat kehilangan.

"Semoga diterima di sisi-Nya! You will be missed! Al fatehah!" lanjut Helmi Yahya. Dilansir dari WartaKotalive.com dengan judul Koes Hendratmo Meninggal Dunia, Helmi Yahya: Selamat Jalan Guruku, Penyanyi dan MC Terbaik Indonesia.

Postingan Helmy Yahya soal meninggalnya Koes Hendratmo. (Instagram @Helmyyahya)

Kabar duka tersebut dibenarkan oleh Bonita, putri dari Koes Hendratmo.

"Iya, benar (Koes Hendratmo meninggal dunia)," kata Bonita seperti dikutip Kompas.com.

Mengenai penyebab kepergian sang ayah, Bonita sendiri sampai sekarang belum bisa memastikan.