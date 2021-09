Gol H Agus Prasetya Bawa Barito Putera Legends ke Babak Final Festival Sepakbola Legend U45

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Barito Putera Legends memastikan tempat di babak final Festival Sepakbola Legend U45 usai menaklukkan Togap FC pada Rabu (8/9/2021).

Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, laga ini dimenangkan oleh Barito Putera Legends dengan skor telak 6-1.

Kemenangan tersebut tidak lepas dari penampilan apik pembina sekaligus sang kapten Barito Putera legend, H Agus Prasetya dalam laga yang dihelat di lapangan sepakbola SKB Mulawarman Banjarmasin tersebut.

Sejak menit awal babak pertama, Barito Putera Legends langsung menekan dengan tempo tinggi. H Agus Prasetya cs lebih banyak langsung mengalirkan bola ke depan dan menekan ke lini pertahanan Togap FC.

Baca juga: VIDEO Barito Putera U-18 Wacanakan Gelar Laga Hadapi Peseban Banjarmasin

Baca juga: KONI Kalsel Berangkatkan Semua Cabang Olahraga ke PON Papua

Barisan pertahanan TOGAP FC tampak kewalahan menghadapi gempuran Barito Putera Legends. Gol demi gol berhasil diciptakan.

Sontekan terarah H Agus Prasetya yang tidak dapat diantisipasi kiper Togap FC menjadi gol penutup laga dengan skor akhir 6-1.

Usai laga, Agus Prasetya mengaku senang atas hasil yang diperoleh. Menurutnya, kemenangan tersebut diperoleh mutlak dari kerja sama tim.

Selain itu, ia mengutarakan bahwa keikutsertaan di ajang ini semata lebih ke arah menjalin silaturahmi.

Baca juga: Raja Baru UFC Muncul Usai Debut Pimblett Menang KO Ronde 1, Jadi Pengganti McGregor

Baca juga: Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Pekan Ini Live Indosiar, Barito Putera vs Bali United & Persib Main

"Sesungguhnya kami tidak ada patokan target, karena kami yang sudah tua ini lebih fokus ke arah silaturami," jelasnya.

Manajer Togap FC, Togap Siregar turut mengapresiasi penampilan timnya yang mampu tampil hingga babak final.

Ia pun berharap agar pandemi Covid-19 segera berlalu, sehingga persepakbolaan di tanah air, khususnya Kalimantan Selatan dapat aktif kembali.

Barito Putera Legends akan menghadapi All Stars Kalsel di babak final. Sebelumnya, All Start Kalsel berhasil menaklukkan All Stars Tala dengan skor 4-1 di babak semifinal.

Festival Sepakbola Legend U45 ini dihelat dalam rangka memperingati Hari Jadi Kalsel ke-71.

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)