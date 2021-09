Kabar Sheila Marcia Kini, Dedikasikan Diri Jadi Istri Dimas Akira dan Hapus Tato di Tubuhnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nama Sheila Marcia sempat mewarnai televisi Indonesia. Bahkan, dia sempat digosipkan mulai dengan Roger Danuarta hingga Anji Manji.

Kini, setelah menjadi istri Dimas Akira, Sheila Marcia rupanya fokus menjadi ibu rumah tangga yang baik.

Bahkan, Sheila Marcia memutuskan menghapus beberapa tato yang ada di tubuhnya demi dedikasinya untuk keluarganya.

Ia memutuskan untuk menghapus beberapa tato yang ada di tubuhnya.

Mulai dari bagian wajah hingga bagian tangannya.

Niatnya untuk menghapus beberapa tato di tubuhnya itu pun diakui Sheila sudah muncul dalam benaknya sejak lama.

Meski demikian, Sheila mengaku jika dirinya sendiri tidak mengetahui alasan di balik keinginannya tersebut.

"Untuk jelasnya, diriku sendiri juga gak tau kenapa pengen hapus tattoo. Tapi it is just there, di hati aku ada niatan untuk ngilangin seni rajah ini dari tubuhku," tulis Sheila Marcia, saat membalas pertanyaan netizen di InstaStorynya pada Rabu, 8 September 2021.

"Kalaupun tidak mampu semuanya, yang pasti ada beberapa yang benar-benar ingin aku hapus dan tidak lagi terukir di tubuhku." imbuhnya.

Perempuan 32 tahun itu mengatakan bahwa ia melakukan hal tersebut demi keluarga tercintanya.