Narkoba Kalsel, Kedapatan Simpan dan Miliki Ganja, Tiga Pria Ditangkap di Gudang Tahu di Banjarbaru

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Ganja seberat 89, 53 gram didapat Petugas Satresnarkoba Polres Banjarbaru dari tiga pekerja Gudang Tahu Pak Ziki Jalan Kelapa Gading, Guntung Paikat, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Masing-masing tiga orang tersangka yang diamankan petugas adalah A alias Apri (29) warga Jalan Dewi Sartika, Rt 001, Rw 0001, Desa Mentawa Baru Hilir, Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur, MABA alias Agil (24) warga Jalan Cendana No.3, Rt 014, Rw.003, Kemuning, Banjarbaru Selatan, Banjarbaru dan MA alias Alfis (24) warga Jalan H Hasan Basri, Rt 002, RW. 001, Sungai Taib, Pulau Laut Utara, Kotabaru.

Penangkapan ketiganya, menurut Kapolres Banjarbaru, AKBP Nur Khamid melalui Kasatresnarkoba, Iptu Agus Heriyadi, SE, MM, bermula dari informasi masyarakat adanya paket kiriman diduga narkotika.

Langsunglah, Senin (6/9/2021) sekitar pukul 13.00 wita dilakukan penyelidikan dan ditelusuri petugas ke Gudang Tahu tersebut.

"Setelah ditelusuri ke lokasi, paket tersebut diterima Apri, kemudian saat diintrograsi paket tersebut dipesan Agil," urai Agus, Rabu (8/9/2021).

Lantas, penyelidikan terhadap keduanya tidak berhenti disitu saja.

Petugas mengintrogerasi Agil dan kembali mendapatkan informasi bahwa paket tersebut dibeli menggunakan uang Alfis.

Ditambahkan Kasi Humas Polres Banjarbaru, AKP Tajuddin Noor, dari sana petugas melakukan penggeledahan yang disaksikan warga setempat dan menemukan paket tersebut.

"Ternyata setelah dibuka isinya berupa satu paket ganja dengan berat kotor 89, 53 gram dan berat bersih 86,00 gram yang dibungkus dalam kertas coklat," ungkapnya.

Kemudian ditemukan pula selotip, plastik buble wrab hitam yang terdapat data pengirim dan penerima yaitu saudara Apri dengan alamat gudang tahu tersebut.

Selain itu, petugas juga menemukan kartu ATM Bank BNI milik Alfis, Handphone iPhone Hitam, Handphone iPhone Merah dan Handphone Xiaomi Hitam.

Ketiganya pun beserta barang bukti langsung digiring ke Polres Banjarbaru dan di kenakan Pasal 132 ayat (1) Sub Pasal 111 ayat (1) Sub Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

(Banjarmasinpost.co.id/Siti Bulkis)