Akhirnya Verrell Bramasta Akui Perasaan Sebenarnya Soal Natasha Wilona, Jawaban Saat Ditanya Boy

BANJARMASINPOST.CO.ID - Digadang - gadang akan segera balikan, Verrell Bramasta secara mengejutkan membuat pengakuan soal perasaannya pada Natasha Wilona yang dikabarkan terhalang restu Venna Melinda.

Kandasnya hubungan bersama Natasha Wilona sekitar dua tahun silam rupanya tak membuat Verrell Bramasta dengan cepatnya melupakan wanita berusia 22 tahun tersebut.

Meski pernah dikabarkan dekat dengan sejumlah wanita cantik seperti Febby Rastanty, Ranty Maria, hingga Sarah Samantha, rupanya sampai saat ini Verrell masih menjalin komunikasi dengan Wilona.

Belakangan keduanya bahkan terlihat semakin dekat dengan menghabiskan waktu bersama hingga ramai menimbulkan kecurigaan bahwa Verrell dan Wilona berencana untuk kembali bersama.

Namun dilain sisi mencuat pula kabar yang menyatakan bahwa hubungan antara Verrell dan Wilona tengah terhalang oleh restu Venna Melinda.

Pasalnya mantan Putri Indonesia tahun 1994 itu berharap kelak Verrel Bramasta bisa mendapat pasangan hidup yang memiliki kepercayaan seperti dirinya.

Lewat video di kanal youtube Boy William, Kamis (9/9/2021) dengan gamblang Verrell mengungkap kemungkinan kelanjutan hubungannya dengan Natasha Wilona jika mereka berdua memiliki kepercayaan yang sama.

"Kalau Wilo itu satu agama sama lu ya, lu balikan gak?" tanya Boy.

"Apa udah lima menit? actually i think yes," jawab Verrell.

Dengan tersipu malu aktor berusia 24 tahun tersebut mengungkap perasaannya yang ternyata masih mencintai Natasha Wilona hingga saat ini.