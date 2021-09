Jadwal Liga 1 Siaran Langsung Indosiar Pekan Ini, Persib & Persija, Barito Putera vs Bali United

Jadwal Liga 1 2021 Pekan Ini Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar, Barito Putera vs Bali United, Persija Jakarta dan Persib Bandung Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 1 2021 akan kembali digelar pada akhir pekan ini mulai Jumat (10/9/2021) hingga Minggu (12/9/2021). Ada laga Barito Putera vs Bali United, Madura United vs PSM Makassar dan Persela vs Persipura.

Selain itu, Persebaya Surabaya, Persib Bandung dan Arema FC akan menghadapi lawan-lawan yang cukup berat di pekan kedua. Siaran Langsung Liga 1 bisa diakses via Live Streaming TV Online OChannel, Vidio.com dan Indosiar serta Siaran Langsung Indosiar.

Sedangkan laga big match di Jadwal Liga 1 akan tersaji ketika Persija Jakarta vs PSIS Semarang.

Semua pertandingan Liga 1 2021 akan disiarkan di Indosiar, OChannel dan bisa disaksikan secara streaming di Vidio.com.

Setelah laga menarik di pertandingan perdana, Liga 1 2021 akan memulai pekan keduanya pada hari Jumat (10/9/2021).

Baca juga: Barito Putera vs Bali United, Laskar Antasari Ingin Bangkit, Bali Masih tanpa Pemain Asing Baru

Baca juga: Jadwal Liga 1 Pekan Kedua Live Indosiar, Barito Putera vs Bali United, Persebaya, Persib & Persija

Persela Lamongan dan Persipura Jayapura yang menelan kekalahan di pertandingan perdana, akan salin bertemu di laga pembuka.

Persipura Jayapura sebelumnya kalah dari Persita Tangerang dengan skor tipis 1-2, tentu bertekad memperbaiki catatan mereka di pekan kedua.

Namun, tentu tidak akan mudah karena Persela Lamongan juga mengusung misi yang sama setelah kalah dramatis melalui gol injury time menghadapi PSIS Semarang.

Setelahnya, ada Persik Kediri yang tumbang melawan Bali United menghadapi pemuncak klasemen, Borneo FC.

Bagi Persik Kediri, kemenangan menjadi penting untuk membuat mereka tetap bersaing di Liga 1 2021.