Jadwal Tinju Dunia Pekan Ini, Evander Holyfield vs Vitor Belfort Tak Pasti Live TVOne

Evander Holyfield (kiri) - Jadwal Tinju Dunia pekan ini ada Evander Holyfield vs Vitor Belfort, Minggu (12/9/2021), belum tentu Siaran Langsung TVOne atau Live Streaming TVOne

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Tinju Dunia pekan ini ada Evander Holyfield vs Vitor Belfort, Sabtu (11/9/2021) di Florida atau Minggu (12/9/2021) WIB. Laga Ini belum tentu tayang di Best World Boxing via Siaran Langsung TVOne ataupun Live Streaming TVOne.

Evander Holyfield yang notabene sosok petinju legendaris pasti memiliki penggemar tinju dunia yang selalu mengikuti kiprahnya.

Jadwal tinju dunia antara Evander Holyfield vs Vitor Belfort pastinya sudah dinanti oleh para penikmat olahraga ini pada pekan ini Minggu 12 September pagi. Siaran Langsung TVOne ataupun Live Streaming TVOne belum tentu menayangkan laga ini di program Best World Boxing.

Rasa kangen melihat aksi petinju dunia berjuluk The Real Deal itu bisa segera terobati.

Baca juga: Jadwal Siaran Langsung SCTV Pekan Ini Live SCTV & Mola TV, MU vs Newcastle & Leicester vs Man City

Baca juga: Prediksi & Link Streaming Argentina vs Bolivia di Kualifikasi Piala Dunia 2022, Lionel Messi Main

Baca juga: AC Milan Buka Kans Tukar Guling Franck Kessie ke Liverpool, Thiago Alcantara Disebut Jadi Paket

Baca juga: Jadwal Liga 1 Siaran Langsung Indosiar Pekan Ini, Persib & Persija, Barito Putera vs Bali United

Pasalnya, ia akan kembali naik ring dan berhadapan dengan seorang Vitor Belfort.

Rencananya, laga antara Evander Holyfield vs Vitor Belfort akan dilaksanakan pada Sabtu (11/9/2021) di Florida.

Atau jika menggunakan patokan waktu Indonesia, maka laga tersebut bisa dinikmati pada Minggu (12/9/2021).

Keputusan comeback The Real Deal bisa dibilang tak mengejutkan.

Pertarungan antara Mike Tyson melawan Evander Holyfield di MGM Grand, Las Vegas, (9/11/1996). (BOXINGSCENE)

Dalam beberapa kali kesempatan ia memang mengutarakan ingin kembali merasakan panasnya laga di atas ring tinju.

Tentu saja dengan penyesuaian dan berbagai perubahan aturan mengingat usianya yang sudah mendekati kepala enam.