Posisi Alip Ba Ta Dibanding Raffi Ahmad & Atta di Daftar Youtuber Indonesia, Ini Sosok Alief

BANJARMASINPOST.CO.ID - Daftar YouTuber Indonesia paling kaya raya di awal bulan September 2021 masih dipegang oleh kalangan artis dan presenter.

Intip penghasilan dan jumlah subscriber Raffi Ahmad hingga Atta Halilintar dan Deddy Corbuzier, bandingkan dengan sosok fenomenal Alief Gustakhiyat atau Alip Ba Ta.

Dihimpun oleh Banjarmasinpost.co.id dari data Social Blade, Selasa (7/9/2021) Raffi Ahmad menjadi Youtuber Indonesia dengan perkiraan penghasilan tertinggi.

Yakni di rentang US$ 22.900 hingga US$ 366.600 per bulan.

Jumlah tersebut setara Rp 325,94 juta - Rp 5,21 miliar (kurs Rp 14.500 per dollar AS).

Meskipun Raffi Ahmad hanya berada di urutan keempat terbanyak subscribers dengan total 21,3 juta saja.

Posisi pertama youtuber Indonesia dengan subscribers terbanyak dipegang oleh Atta Halilintar sebanyak 27,8 juta subscribers.

Nah, Raffi Ahmad menggeser Deddy Corbuzier sebagai Youtuber Indonesia dengan perkiraan penghasilan tertinggi nih.

Lewat akun Rans Entertainment, Raffi Ahmad kembali menjadi youtuber Indonesia paling tajir dalam bulan ini.

Kini Deddy Corbuzier menduduki peringkat kedua youtuber Indoensia paling kaya dengan estimasi penghasilan bulanan US$ 22.400 hingga US$ 358.800 setara Rp 318,83 hingga Rp 5,10 miliar.

