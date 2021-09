Prediksi, Line Up & Link Streaming Chelsea vs Aston Villa di Liga Inggris, Romelu Lukaku Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Chelsea vs Aston Villa di laga Liga Inggris, Sabtu (11/9/2021) via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung SCTV. Romelu Lukaku main.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Chelsea vs Aston Villa via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan via Live Streaming SCTV karena free to air saja, mulai pukul 23.30 WIB.

Link Live Streaming Chelsea vs Aston Villa bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Romelu Lukaku main.

Duel Chelsea vs Aston Villa di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Baca juga: Ronaldo Main! Prediksi, Line Up & Link Streaming Man United vs Newcastle di Liga Inggris

Baca juga: Jadwal Liga Italia Live RCTI & Bein Sports 2 Pekan Ini, Napoli vs Juventus & AC Milan vs Lazio

Baca juga: Live Indosiar! Prediksi & Link Streaming Persela vs Persipura di TV Online Liga 1 Jam 15.15 WIB

Hingga pekan ke-4 Liga Inggris 2021/2022, Chelsea berada di peringkat 4 klasemen sementara EPL dengan 7 poin.

Dari 3 laga yang dijalani The Blues meraih 7 poin, hasil dari 2 kali menang dan 1 kali imbang.

Pertahanan yang solid jadi kekuatan utama skuad asuhan Thomas Tuchel.

Gawang Édouard Mendy baru kebobolan 1 gol dari 3 laga. Pada periode yang sama di musim lalu, The Blues sudah kebobola 6 gol.

Barisan belakang Chelsea yang kuat pun membantu lini depan mereka yang tidak terlalu produktif lantaran baru mencetak 6 gol.

Oleh karena itu, Mason Mount dan kolega lebih diunggulkan untuk menang melawan Aston Villa.