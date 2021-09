Prediksi & Susunan Pemain PSG vs Clermont Foot di Liga Prancis Live RCTI +, Messi & Neymar Absen

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming PSG vs Clermont Foot di Liga Prancis via Live Streaming Bein Sports 1, Live Streaming RCTI + dan Siaran Langsung RCTI +, Neymar dan Lionel Messi absen.

Laga Paris Saint-Germain (PSG) vs Clermont Foot akan dimainkan di Stadion Parc des Princes.

Tuan rumah diprediksi tampil tanpa sederet pemain kunci, termasuk sang bintang Lionel Messi.

Pendukung PSG tampaknya tampaknya harus menanti lebih lama guna menyaksikan debut Lionel Messi di kandang sendiri. Pasalnya pada Jumat (10/9/2021) pagi,

La Pulga masih tercatat tampil membela Timnas Argentina dalam ajang Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona CONMEBOL.

Dengan melihat jadwal PSG vs Clermont yang akan digelar hari Sabtu (11/9/2021) malam, jelas tidak cukup waktu bagi Messi untuk memulihkan kebugarannya.

Tak hanya itu, pelatih PSG Mauricio Pochettino juga berpeluang kehilangan sejumlah penggawa asal Argentina lainnya, seperti: Leandro Paredes dan Angel Di Maria.