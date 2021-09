Wajah Kekasih Athalla Naufal Yang Disebut Mirip Natasha Wilona, Diminta Kenalkan Ke Verrell Bramasta

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sudah memiliki kekasih baru, Atthala Naufal pamerkan momen kebersamaannya dengan Shannon Wong yang disebut memiliki wajah mirip Natasha Wilona mantan pacar Verrell Bramasta.

Memiliki perjalanan asmara yang tak jauh berbeda dengan sang kakak, kehidupan pribadi Athalla Naufal putra kedua Venna Melinda juga kerap kali menuai sorotan tak kalah dari Verrell Bramasta.

Sering bergonta ganti kekasih, beberapa waktu lalu Athalla sempat membuat heboh lantaran aksinya ketika memberikan kado ulang tahun berupa mobil mewah pada Aisyah Aqilah yang saat itu menjadi kekasihnya.

Namun setelah keduanya berpisah, terungkap ternyata mobil yang diberikan Athalla pada Aisyah hanya lah untuk kepentingan konten youtube semata.

Usai beberapa tahun menjomblo, akhirnya lewat unggahan di akun instagram miliknya, Kamis (9/9/2021) Athalla kembali memamerkan sosok Shannon Wong yang disebut sebagai kekasih barunya.

Meski baru menjalin hubungan, Shannon terlihat sudah begitu dekat dengan Venna Melinda yang juga sedang ikut pergi bersama mereka.

"My two favorite person in the world," tulis Athalla.

Berdiri di tengah - tengah antara Athalla dan Shannon, tampak Venna merangkul calon menantunya tersebut.

Memiliki wajah oriental dan rambut cokelat yang tergerai panjang, banyak warganet yang menyebut bahwa Shannon memiliki wajah mirip Natasha Wilona mantan kekasih sang kakak hingga meminta Naufal untuk segera mempertemukan mereka.

