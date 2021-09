Ini Sikap Natasha Wilona dan Febby Rastanty Saat Verrell Bramasta Ultah, Beda dengan Venna Melinda

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktor Verrell Bramasta mendapat perlakuan spesial dari Venna Melinda saat ultah. Lalu bagaimana dengan Febby Rastanty dan Natasha Wilona?

Verrell Bramasta baru saja merayakan ulang tahunnya ke 25. Sejumlah orang terdekat pun ikut memberikan perhatiannya.

Termasuk sang ibu, Venna Melinda juga ikut berbahagia merayakan pertambahan umur aktor Sinetron Putri Untuk Pangeran itu.

Pada momen ulang tahun Verrell Bramasta, Sabtu (11/9/2021), dia tak terlihat mendapat perlakuan spesial dari dua wanita tersebut.

Baca juga: Postingan Istri Enji Baskoro Usai Ayu Ting Ting Izinkan Suaminya Temui Bilqis, Hana Bagikan Ini

Baca juga: Sinyal Billy Syahputra Balikan pada Hilda Vitria, Adik Olga Tepergok Makan Bareng sang Mantan

Dilansir melalui unggahan di akun media sosial miliknya, Wilona justru asik mempromosikan web series yang dibintanginya bersama Al Ghazali dan Tengku Rasya.

"Seneng bgt! perdana tayang langsung masuk top rating! Terimakasih untuk antusias & appresiasinya," tulis Wilona.

Postingan Natasha Wilona saat Verrell ultah

(Instagram natashawilona)

Serupa degan Natasha Wilona, Febby Rastanty yang kini sedang berada di USA untuk menghadiri momen New York Fashion Week justru sibuk membagikan kegiatannya.

Setelah beberapa hari berada di NewYork, Febby Rastanty yang ditemani sang ibu kembali berangkat menuju Los Angeles, California.

"Ready to take off, see u when i see you, New York!" tulisnya.

Baca juga: Unggahan Amanda Manopo Saat Anak Arya Saloka Ultah, Andin Ikatan Cinta Pilih Tambah Pundi Uang

Baca juga: Insiden Atta Halilintar Cekik Pelaku Pelecehan Adiknya Diungkit, Suami Aurel Curhat pada Cinta Laura

Postingan Febby Rastanty saat Verrell ultah

(Instagram febbyrastanty)

Di momen bahagia sang putra, Venna Melinda pun mengungkapkan doa haru bagi sang putra.