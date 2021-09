LINK Live Streaming Leicester vs Man City di TV Online Liga Inggris Malam Ini Jam 21.00 WIB

Link Live Streaming Leicester vs Man City di laga Liga Inggris, Sabtu (11/9/2021) via Live Streaming Mola TV tak Siaran Langsung SCTV, Jack Grealish main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Leicester vs Man City di laga Liga Inggris, Sabtu (11/9/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak Siaran Langsung SCTV. Jamie Vardy dan Jack Grealish main.

Bagaimana strategi yang bakal diterapkan Pep Guardiola untuk menghentikan seorang Jamie Vardy bisa menjadi kunci bagi Man City pada laga pekan ini.

Pasalnya striker berusia 34 tahun milik The Foxes tersebut diketahui sangat gemar membobol gawang The Citizens.

Di antara tim-tim besar EPL saat ini, Man City adalah korban favorit Vardy.

Total 9 gol teah dilesakkan Vardy ke gawang Man City.

Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak, dibanding ke gawang Tottenham Hotspur 8 gol, ke gawang Manchester United 5 gol, serta gawang Chelsea yang baru ia jebol sebanyak 4 kali.

Vardy juga tercatat sanggup menorehkan 2 kali hattrick saat bersua Man City. Torehan pertama terjadi di kandang sendiri pada musim 2016/2017, ketika itu Leicester menang 4-2.