LIVE Bein Sports 2! Link TV Online Napoli vs Juventus di Siaran Langsung Liga Italia Jam 23.00 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Napoli vs Juventus di Liga Italia Serie A, Sabtu (11/9/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak tayang via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Paulo Dybala main.

Dari sisi head to head (H2H), Il Partenopei unggul dari sang tamu.

Napoli sukses mengawali Liga Italia musim ini dengan 2 kemenangan beruntun.

Hal itu membuat Partenopei menjadi salah satu tim yang sejauh ini sanggup memetik hasil 100 persen di Serie A.

Mereka kini menghuni peringkat 5 klasemen, dengan bekal 6 poin.

Menjamu Juventus pada akhir pekan ini, Napoli tetap menargetkan hasil maksimal guna mempertahankan posisi mereka di papan atas.

Peluang tim besutan Luciano Spalletti untuk memetik hasil positif cukup besar, mengingat mereka selalu menang atas Bianconeri dalam 2 laga kandang terakhir.