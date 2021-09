Prediksi Sampdoria vs Inter Milan di Liga Italia Live RCTI, Calhanoglu di Susunan Pemain

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Sampdoria vs Inter Milan di Liga Italia Serie A, Minggu (12/9/2021) via Live Streaming RCTI +, Siaran Langsung RCTI + dan Live Streaming Bein Sports 2, Hakan Calhanoglu main

Sang juara bertahan Serie A, Inter Milan, mengawali kiprah musim ini dengan torehan positif.

Kendati kehilangan sejumlah pemain kunci dalam bursa transfer musim panan lalu, seperti Romelu Lukaku dan Achraf Hakimi, namun Inter selalu memetik kemenangan dalam 2 laga awal musim.

Meski demikian rangkaian kemenangan tersebut belum dapat dijadikan acuan apakah Nerazurri bisa lebih baik dari musim lalu.

Mengingatdalam 2 laga tersebut Inter memperoleh lawan yang relatif masih mudah, yakni Genoa dan Hellas Verona.

Sedangkan pada pekan ke-3 pun Sampdoria di atas kertas belum sepadan dengan Il Nerazurri.

Menurut statistik Whoscored, Inter Milan memiliki keunggulan atas Sampdoria dalam banyak hal.