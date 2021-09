SESAAT LAGI Ronaldo Debut! Link TV Online Man United vs Newcastle di Liga Inggris Tak Live SCTV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesaat Lagi Live Streaming Man United vs Newcastle di laga Liga Inggris, Sabtu (11/9/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak Siaran Langsung SCTV. Cristiano Ronaldo main.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Manchester United vs Newcastle via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Live Streaming SCTV karena free to air saja, mulai pukul 21.00 WIB dan sesaat lagi akan sedang berlangsung.

Link Live Streaming Man United vs Newcastle bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan tak Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Cristiano Ronaldo main.

Duel Manchester United vs Newcastle di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Setelah lebih dari 12 tahun, Cristiano Ronaldo akhirnya pulang ke Manchester United.

Kembalinya bintang asal Portugal ini diharapkan bakal membawa angin segar bagi skuad Setan Merah.

"Saya tidak ragu bahwa dia akan terus membuat kami semua terkesan dan pengalamannya akan sangat penting bagi para pemain muda di skuad," kata Ole Gunnar Solskjaer, pelatih Man United.

Hal senada juga disampaikan gelandang MU sekaligus rekan setim Cristiano Ronaldo di Timnas Portugal, Bruno Fernandes.

Menurutnya, mentalitas juara CR7 akan membantu meningkatkan ambisi Man United meraih banyak gelar musim ini.

"Kami tahu apa yang bisa dia berikan kepada kami. Fokus kami, seperti Ronaldo, adalah untuk menang. Dengan dia, kami tahu kami lebih dekat untuk memenangkan [trofi]," tandas pemain bernomor punggung 18 tersebut dilansir laman resmi klub.