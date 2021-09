Jadwal Liga Inggris Live SCTV & Mola TV Hari Ini, Leeds United vs Liverpool

Jadwal Liga Inggris Pekan Ini Siaran Langsung SCTV dan Mola TV, Ada Leeds United vs Liverpool

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris pekan ini Minggu (12/9/2021) dan tayang via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Mola TV. Ada Leeds United vs Liverpool.

Siaran Langsung Liga Inggris memasuki pekan keempat dan bakal dibuka dengan pertandingan Crystal Palace vs Tottenham Hotspurs. Selain itu ada laga Leeds United vs Liverpool yang bisa diakses via Live Streaming TV Online mola tv.

Laga Leeds United vs Liverpool di Jadwal Liga Inggris semua bisa ditonton via Live Streaming Mola TV. Namun belum ada konfirmasi laga mana yang tayang via Siaran Langsung SCTV.

The Lilywhites saat ini berhak memimpin klasemen Liga Inggris setelah menyapu bersih tiga pertandingan awal dengan kemenangan.

Torehan 9 poin yang dikumpulkan The Lilywhites didapatkan setelah mengalahkan tiga klub dengan skor identik satu gol tanpa balas.

Diantaranya dari melawan tim tamu Manchester City dan Watford. Sedangkan satu sisanya diperoleh kala bertandang ke markas Wolves.

Misi Spurs meraih kemenangan keempatnya tentu tidak mudah karena Palace juga berniat bangkit setelah tampil kurang baik.

Patrick Vieira yang baru menukangi Palace musim ini belum meraih kemenangan dalam tiga pertandingannya.

Ia hanya mampu memimpin Palace untuk dua kali imbang dan sekali menelan kekalahan.

Beralih ke tempat lain, ada Manchester United yang disambangi oleh Newcastle.