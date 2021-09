LINK Streaming TV Online AC Milan vs Lazio Liga Italia Live Bein Sports2 Malam Ini, Ibra atau Giroud

Link Live Streaming AC Milan Vs Lazio di Liga Italia Serie A, Minggu (12/9/2021) via Live Streaming Bein Sports 2, Oliver Giroud atau Zlatan Ibrahimovic main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming AC Milan Vs Lazio di Liga Italia Serie A, Minggu (12/9/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak pasti tayang via Live Streaming RCTI + serta Siaran Langsung RCTI +. Zlatan Ibrahimovic di plot main, Oliver Giroud negatif Covid-19.

Kabar baik menghampiri skuad Rossoneri jelang laga AC Milan Vs Lazio di kompetisi Liga Italia pekan ke-3 di San Siro, Minggu 12 September 2021.

Striker Oliver Giroud pada tes terakhir telah dinyatakan negatif Covid-19 baru-baru ini dan siap untuk bermain kontra Lazio pada esok hari.

Demikian laporan dari Football Italia melansir MilanNews pada Sabtu 11 September 2021.

Oliver Giroud diketahui dinyatakan positif Covid-19 pada awal pekan lalu dan diminta untuk mengisolasi diri sementara di tempat tinggalnya di Milan.

Masih melansir sumber yang sama, pernyataan klub pula menegaskan bahwa Oliver Giroud telah dinyatakan negatif Covid-19.

Dia akan menjalani pemeriksaan medis wajib hari ini, sesuai protokol dari kebijakan Pemerintah Italia, dan kemudian dapat kembali berlatih.