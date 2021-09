Live SCTV! Prediksi & Line Up Leeds vs Liverpool di Liga Inggris Malam Ini, van Dijk Main

Virgil van Dijk - Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Leeds vs Liverpool Liga Inggris, Minggu (12/9/2021) via Live Streaming Mola TV & Siaran Langsung SCTV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Leeds vs Liverpool di laga Liga Inggris, Minggu (12/9/2021) via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung SCTV. Virgil van Dijk main.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Leeds United vs Liverpool via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan via Live Streaming SCTV karena free to air saja, mulai pukul 22.30 WIB.

Link Live Streaming Leeds vs Liverpool bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Virgil van Dijk main.

Duel Leeds United vs Liverpool di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Tuan rumah diprediksi butuh usaha ekstra keras demi mendulang poin.

Bersama 7 kontestan EPL lainnya, Leeds saat ini tercatat sebagai salah satu tim yang belum meraih kemenangan dari 3 laga yang sudah dilakoni. Pada pekan perdana, Leeds dilumat Manchester United 5-1.

Sementara dalam 2 pekan berikutnya mereka memetik hasil imbang, yakni 2-2 kontra Everton, dan 1-1 saat melawan Burnley.

Hasil tersebut membuat Leeds kini tertahan di peringkat 15 klasemen Liga Inggris, dengan raihan 2 poin.

Tentunya dalam jadwal pekan ini The Whites butuh raihan hasil maksimal kontra Liverpool jika ingin mengatrol posisi mereka dalam tabel.

Butuh banyak perbaikan yang wajib dilakukan para anak asuh Marcelo Bielsa jika ingin mewujudkan misi tersebut.