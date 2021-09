Stok Melimpah, Harga Telur Ras Alami di Banjarmasin Alami Penurunan

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINBPOST.CO.ID, BANJARBARU - Kondisi harga telur ayam di kalsel, ditengarai malah mengalami penurunan.

"Untuk telur ayam ras juga mengalami penurunan jadi Tp 18.000 per kg dari sebelumnya Rp 19.000. Hal ini dikarenakan stok telur ayam ras menumpuk," kata Sekertaris Pinsar Kalsel, Junaedi.

Sementara harga telur di tingkat konsumen terpantau stabil. Per kilo dijual dengan harga Rp 22 ribu.

Nyonya Ari, Toko Humaira agen telur di Banjarbaru, di Jalan Kemuning Banjarbaru, membenarkan bahwa harga telur justru turun masih stabil

"Kami jual stabil normal di harga Rp 24.000," kata Ari.

Untuk harga partai, lanjutnya dia jual dengan harga Rp 22.000. Disebutkan dia bawa lonjakan harga telur karena permintaan pesanan banyak di awal Ramadan.

"Kalau akhir Ramadan dan justru lebaran harga telur akan turun lagi. Bisa dibawah Rp 22 ribu nantinya," kata dia.

Bukan hanya di Banjarbaru akan tetapi juga kenaikan harga telur hampir merata di Banjarmasin.

Adi salah satu distributor telur di Banjarbaru juga mengakui harga kenaikan telur di awal ramadan dan kini sudah normal.

Dari pantauan harga di produsen harga telur ayam ras per kilo adalah Rp 22 ribu per kilo. Sementara di tingkat pedagang atau konsumen adalah Rp 24.000 per kilogram dan ini masih dalam kategori normal.

Diketahui informasi dari dinas perkebunan dan peternakan harga Telur ayam ras perkilonya seharga Rp26.525. Telur itik Rp2.530 perbutir. (banjarmasinpost.co.id/nurholis huda)