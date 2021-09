Shafa dan Illona Sabet Mahkota Puteri Cilik dan Remaja Kalsel 2021

BANJARMASINPOST CO.ID, BANJARMASIN - Orangtua dan penopton begitu tegang ketika Herma Aryana, Regional Director (RD) Puteri Remaja dan Puteri Cilik Indonesia dari Herme’s Official Kalsel dan Puteri Remaja Kalsel 2020 mencoba meletakkan mahkota kepada calon pemenang Puteri Remaja dan Puteri Cilik Kalsel 2021.

Lebih tegang lagi dua calon Puteri Cilik Kalsel Shafa Nur Annisa dan Happy Chalista Enggi serta calon Puteri Remaja Kalsel, Ilona Maharani Zulham dan Salwa Nadira, karena kedua mahkota 'diputar' di atas kepala mereka.

Setelah beberapa menit, akhirnya Herma meletakkan mahkota ke Shafa yang dinobatkan sebagai Puteri Cilik Kalsel 2021 dan Ilona sebagai Puteri Remaja Kalsel 2021.

Happy dan Salwa harus puas menjadi Runner Up 1 Puteri Cilik dan Puteri Remaja Kalsel tahun 2021.

"Saya tidak menyangka sama sekali bisa meraih juara sebagai Puteri Cilik Kalsel 2021. Ini sangat membanggakan saya," ujar Shafa, satu-satunya wakil dari Rantau, Kabupaten Tapin.

Senada diungkapkan oleh Ilona, sewaktu mahkota diletakkan di kepala tak menduga sama sekali.

"Persaingan sangat ketat, karena ada beberapa finalis berstatus mahasiswi," tandas siswi SMAN 7 Banjarmasin ini.

Selanjutnya untuk katagori Runner Up 2 Cilik 2021 ditempati Audry July Xavina, Runner Up 3 disabet Ashfiya Madina dan Runnep Up 4 oleh Intan Permata Hati.

Runner Up 2 Puteri Remaja Kalsel 2021 diraih Nabila Rizky, Runner Up 3 direbut Salsabil Putri dan Runner Up 4 oleh Herlina Saufi.

Selain itu diumumkan juga sebagai Puteri Favorit Cilik Kalsel direbut Shafa Nur Annisa yang juga mendapat gelar Puteri Sosial Media.

Puteri Cilik Berbakat direbut Khanza Nahda Rafanda, Puteri Cilik Fotogenik oleh Hafidzah Adilah dan Puteri CIlik Intelegensia direbut Alzena Riviera Syazana.

