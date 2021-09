Berikan Potongan Angsuran, Trio Motor Gelar Honda Sport Motoshow

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - PT Trio Motor, main dealer sepeda motor Honda di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, menggelar Honda Sport Motoshow Virtual melalui akun media sosial Instagram @Sahabat.Triomotor.

Rangkaian acara pameran ini diselenggarakan dengan berbagai gabungan acara menarik. LIVE instgaram ramai dikunjungi para follower sosial media PT Trio Motor yang berdomisili di Kalsel dan Kalteng.

Honda Sport Motoshow memberikan kesempatan kepada konsumen untuk dapat mendapatkan inspirasi mengenai motor sport yang mereka idamkan.

Pada gelaran kali ini, PT Trio Motor juga memberikan potongan angsuran pada pameran virtualnya. LIVE Instagram yang juga dimeriahkan oleh Band Conti ini berhasil menarik perhatian lebih dari 700 pengguna Instagram.

Selain penampilan Band Conti, pengikut Instagram juga diberikan inspirasi dengan bincang bersama Guest Star, Muhammad Alfiyanoor.

Selain itu, Trio Motor juga menghadirkan Tim Safety Riding, dalam rangka terus mensosialisasikan kampanye #Cari_Aman saat berkendara.

Deputy Manager Sales & MPA PT Trio Motor, Sauqi Maulana, Selasa (14/9/2021), memaparkan, Honda Sport Motoshow kali ini adalah sebagai ajang untuk mengenalkan kepada masyarakat luas keunggulan dari fitur-fitur canggih dari motor-motor sport keunggulannya Honda.

“Honda Sport Motoshow ini kami selenggarakan kembali agar seluruh warga masyarakat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah bisa mengenal generasi terbaru motor sport Honda yang telah di upgrade dengan beragam fitur dan teknologi. Kami percaya jajaran motor sport Honda bisa menjadi motor yang sesuai dengan kepribadian konsumen kami yang menyukai tantangan," kata Sauqi Maulana.

Adapun unit-unit yang dipromosikan pada gelaran Honda Sport Motoshow kali ini adalah All New CB150R StreetFire, New CBR150R, New CBR250RR, Honda CRF150 dan Supra GTR.

All New CB150R dan CBR150R dengan penampilannya yang lebih macho dan fitur barunya yang menambah performa dan keamanan saat berkendara, berhasil menjadi bintang pada LIVE Instagram kali ini.

Konsumen bisa mendapatkan informasi serta potongan angsuran hingga 3 bulan dan diskon hingga 1,5 juta pada Virtual Exhibition yang bisa diakses pada link triomotor-satuhatiexhibition.com.

(Banjarmasinpost/Nurholis Huda)