Fakta Serial Sianida yang Bikin Heboh, Gambarkan Cinta Sesama Jenis Hingga Keluarga Mirna Bereaksi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Baru-baru ini serial berjudul Sianida yang tayang di WeTV jadi perbincangan. Bukan lantaran ceritanya yang seru, melainkan kontroversi yang mengikuti sejak penayangannya pada 25 Agustus 2021.

Serial Sianida ini dibintangi oleh Jihane Almira, Aghniny Haque, Rio Dewanto, Mike Lucock, dan masih banyak lagi. Menggambarkan cinta, drama, dan juga konspirasi.

Berikut ini sejumlah kontroversi yang mengikuti serial Sianida yang dikait-kaitkan dengan kasus korban sianida yang terjadi pada tahun 2016, Mirna Salihin.

Seperti diketahui, Mirna Salihin meninggal dunia setelah meneguk es kopi Vietnam yang di dalamnya terdapat cairan beracun sianida.

Dalam kasus itu, sahabat Mirna yakni Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara.

Saudara kembar Mirna Salihin, Made Sandy, menulis di Instagramnya pada 1 September 2021 jika serial tersebut tidak ijin padanya.

Made menulis meskipun serial tersebut fiksi, pikiran publik akan teringat pada kejadian yang membunuh saudaranya.

"Just Letting those unetiquete people , who doesn't have the decency to ask our family and make a stupid movie about our family, and they say they were inspired by it.

Making it viral so that they can get monet out of it. I'm amazed how some people make money out of someone else's life sorrowness.

please think about someone else's feelings before you do it," tulis Made Sandy, dilansir dari TribunNewsmaker.com dengan judul FAKTA-FAKTA Serial Sianida yang Buat Heboh, Gambarkan Cinta Sesama Jenis & Ceritanya Disebut Fiksi.

Sandy Salihin kembaran Mirna Salihin tanggapi series Sianida yang disebut terinspirasi kasus kopi sianida (TribunNewsmaker.com kolase/ Instagram @made_s88)

Namun, terkait dengan hujatan serial ini karena dianggap tidak berempati, produser serial ini, Raam Punjabi akhirnya buka suara. RaamPunjabi membantah jika cerita dari serial Sianida ini terinspirasi dari kejadian nyata.