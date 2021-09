Inovasi UMKM Berkah Kalteng Dapat Apresiasi Menteri Koperasi dan UMKM

Editor: Edi Nugroho



TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKARAYA - Inovasi dan keunggulan utama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berkah Kalimantan Tengah,mendapat apresiasi Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki.

PT Bank Kalteng, berhasil menyabet lima penghargaan sekaligus yakni, The Best Bank in Credit Assets Quality, The Storongest Performance Bank, Predikat "Exellent" untuk Performa cemerlang Bank Kalteng sepanjang tahun 2020.

Selain itu, juga penghargaan Titanium Trophy-Kinerja "Sangat Bagus" 15 tahun berturut-turut, dan The Best CEO Series 2021 atas Kinerja Direktur Utama, Yayah Diasmono Rachmadi, yang sukses membawa Bank Kalteng sebagai BPD dengan kinerja gemilang.

Ini , dilihat dari kepiawaian meningkatnya laba bersih di tengah masa pandemi. Kategori, The Best CEO Series, Yayah Diasmono Rachmadi tahun 2020, juga terpilih sebagai CEO BPD of The Year dari Bisnis Indonesia Award yang dipertahankan di tahun 2021.

Outstanding CEO Regional Bank Bisnis Indonesia,dan Best Leader od Business Resiliance Through Good Corporate Governance Initiative Kategori Bank BUKU II- Indonesia Financial Top Leader Award 2021 oleh Warta Ekonomi, tiga Award CEO diperoleh tahun ini.

Direktur Utama Bank Kalteng, Yayah Diasmono, Senin (13/9/2021) mengungkapkan, tidak mudah memenej bank dalam kondisi pandemi yang hampir berjalan dua tahun ini.

Pandemi, menuntut untuk selalu, berinovasi, karena tantangan-tantangan baru brrdatangan, tapi tentu inovasi saja tidak cukup."Harus berkolaborasi untuk tetap berdiri tegak," ujarnya.

Pemberian penghargaan Infobank Awards 2021 didasarkan pada rating 109 bank 2021 yang dikeluarkan biro riset Infobank (birl). Dari 109 bank di Indonesia , termasuk bank asing, PT Bank Kalteng berada di ranking ke -28.

Rating yang diolag berdasakan kinerja tahun 2020 ini, menerapkan tujuh kriteria dalam melakukan penilain terhadap lembaga perbankan. (tribunkalteng.com / faturahman).