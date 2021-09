Live Champions TV! Prediksi Malmo vs Juventus di Liga Champion Malam Ini, Dybala & Morata Main

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Malmo vs Juventus Liga Champions, Rabu (15/9/2021) via Live Streaming Champions TV, Paulo Dybala dan Alvaro Morata main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Malmo vs Juventus di laga Liga Champions, Rabu (15/9/2021) via Live Streaming Vidio.com dan Live Streaming Champions TV. Alvaro Morata dan Paulo Dybala main.

Juventus diprediksi akan sulit menang di laga nanti.

Selain lantaran bakal bertandang ke markas Malmo, mental para pemain Si Nyonya Tua juga masih anjlok.

Di pekan ke-3 Liga Italia Serie A pada Minggu (12/9), Juventus gagal meraih poin. Paulo Dybala dan kolega tumbang dengan skor 1-2 di kandang Napoli.

Kekalahan ini semakin memperpanjang tren buruk Bianconeri di awal musim ini.

Hingga pekan ke-3 ini, Juventus tercatat belum pernah sekalipun meraih kemenangan.

Rinciannya, mereka baru mendulang 1 hasil imbang dan telah menelan 2 kekalahan beruntun.