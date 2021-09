Live SCTV! Prediksi, Line Up Young Boys vs Man United Siaran Liga Champions Malam Ini, Ronaldo Main

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Young Boys vs Man United Liga Champions, Selasa (14/9/2021) via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming SCTV, Cristiano Ronaldo main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Young Boys vs Man United di laga Liga Champions, Selasa (14/9/2021) via Live Streaming Vidio.com dan Siaran Langsung SCTV. Cristiano Ronaldo main.

Manchester United dalam kepercayaan diri tinggi jelang menghadapi Young Boys dalam jadwal UCL 2021 pekan ini.

Pasalnya, The Red Devils belum terkalahkan dalam 5 pertandingan pemungkas, dan meraih kemenangan besar 4-1 atas Newcastle di laga terakhir EPL.

Kehadiran Cristiano Ronaldo di lini depan Manchester United membuat pelatih Ole Gunnar Solskjaer memiliki striker yang dapat diandalkan.

Di laga debut ulangnya, pemain yang pernah juara Liga Champions 2007/2008 bersama The Red Devils tersebut mencetak 2 gol.

Solskjaer mengaku puas dengan performa Ronaldo saat menghadapi Newcastle. Dia berharap semua pemain United, termasuk CR7, dapat menunjukkan performa yang sama saat menghadapi Young Boys.

"Saya sangat senang dengan penampilan semua pemain. Mereka bekerja keras sebelumnya, dan mari kita lihat apa yang akan terjadi pada hari Selasa [menghadapi Young Boys]," kata Solskjaer dikutip dari laman resmi Manchester United.