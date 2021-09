Prediksi Barcelona vs Bayern Munchen Liga Champions Live SCTV Malam Ini, Depay vs Lewandowski

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Barcelona vs Munchen Liga Champions, Rabu (15/9/2021) via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming SCTV, Robert Lewandowski dan Memphis Depay main.

Memori kemenangan 8-2 yang diraih Die Roten atas El Barca pada perempat final UCL 2019/2020 bakal mewarnai laga ini.

Hanya dalam waktu 1 tahun lebih 1 bulan, kedua tim bertemu kembali dengan wajah yang cuukup berbeda, terutama di kubu Barca.

Parade 8 gol yang ditorehkan Bayern dalam laga di Estadio Da Luz, Lisbon, kala itu lahir oleh Thomas Muller (brace) ditambah Ivan Perišić, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, serta Robert Lewandowski.

Philippe Coutinho yang kalai itu memperkuat Die Roten dengan status pinjaman dari Barcelona, melesakkan 2 gol ke klub induknya.

Coutinho turut dalam kampanye gemilang Bayern musim tersebut yang berujung gelar UCL 2020.

Sebaliknya, selama di Barcelona, sang gelandang asal Brasil kerap gagal menunjukkan penampilan terbaik karena rentetan cedera.