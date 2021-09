Prediksi, Line Up & Link Streaming Chelsea vs Zenit Liga Champion Malam Ini, Lukaku, Mount & Havertz

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Chelsea vs Zenit di laga Liga Champions, Rabu (15/9/2021) via Live Streaming Vidio.com dan tak via Siaran Langsung SCTV. Mason Mount, Kai Havertz, Romelu Lukaku main.

Siaran Langsung Liga Champions antara Chelsea vs Zenit via Live Streaming TV Online Vidio dan tak via Live Streaming SCTV karena free to air saja mulai pukul 02.00 WIB.

Link Live Streaming Chelsea vs Zenit di laga Liga Champion bisa diakses via Live Streaming Vidio.com dan tak Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Mason Mount, Kai Havertz; Romelu Lukaku disiapkan Thomas Tuchel untuk main.

Duel Chelsea vs Zenit di Liga Champions dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Tampil di Stadion Stamford Bridge, London, sang juara bertahan akan diuji dalam partai pekan pembuka Grup H di kandang sendiri.

Pertandingan ini bisa disaksikan via live streaming Vidio.

Musim ini, Chelsea masih di bawah besutan manajer Thomas Tuchel.

Selain itu, mereka juga tetap mengandalkan sejumlah pemain lama yang turut membantu The Blues merebut gelar juara Liga Champions 2020/2021.

Di antara mereka adalah César Azpilicueta, Jorginho, Mason Mount, hingga Kai Havertz.

Di lini depan, kedatangan Romelu Lukaku berpeluang menambah ketajaman barisan penyerang The Blues.