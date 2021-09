Prediksi, Line Up & Link Streaming Man City vs RB Leipzig di Liga Champion Malam Ini, Grealish Absen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Man City vs RB Leipzig di laga Liga Champions, Kamis (16/9/2021) via Live Streaming Vidio.com dan tak via Siaran Langsung SCTV. Kevin de Bruyne main, Jack Grealish absen.

Ambisi City untuk meraih trofi juara UCL kembali dimulai usai gagal mengangkat piala pada musim lalu.

Tim besutan Pep Guardiola nyaris saja keluar sebagai juara Liga Champions 2020/2021.

Mereka berhasil lolos final untuk pertama kalinya sepanjang sejarah.

Namun, asa The Citizens kandas di depan sesama tim Liga Inggris, Chelsea dengan skor 0-1 dalam partai final di Estadio do Dragao, Portugal.

Kekalahan lawan Chelsea menjadi satu-satunya hasil buruk Manchester City di Liga Champions musim lalu.

Sebelumnya, dalam 12 partai sejak fase grup hingga semifinal, The Citizens meraih 11 kemenangan dan hanya 1 imbang.