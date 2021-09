Prediksi Pemain dan Link Live Streaming Tv Online Liga Champions Chelsea dan Zenit Malam Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Champions Chelsea dan Zenit St Petersburg malam ini. Untuk menonton Link Live Streaming dan perkiraan susunan pemain berikut ulasannya.

Dua tim Chelsea dan Zenit St Petersburg Jadwal tayang Live Streaming akan bertanding Selasa (14/9/2021) malam ini mulai pukul 02.00 WIB.

Pertandingan Chelsea dan Zenit St Petersburg ini Live Streaming SCTV tidak menayangkan.

Tayangan live Streaming Chelsea dan Zenit bisa juga disaksikan di Live Streaming TV Online Vidio.com (Champions TV) yang link nya ada di akhir berita.

Juara bertahan Chelsea belum pernah sekalipun bertemu dengan tamunya Zenit St Petersburg yang akan menjadi lawan pada laga perdana Grup H Liga Champions 2021/22, Rabu (15/9/2021).

Ini akan menjadi pertemuan perdana mereka di kompetisi klub eropa.

Musim lalu, Chelsea mengalahkan Manchester City 1-0 di final dan meraih titel Liga Champions mereka yang kedua.

Link Live Streaming Chelsea vs Zenit diakses lewat tautan berikut ini :

Link

Catatan :

Vidio menyediakan paket berlangganan dengan dibanderol melalui harga Rp19.000 per minggu, Rp29.000 per bulan, dan Rp199.000 per tahun.

Perkiraan Susunan Pemain

Chelsea (3-4-2-1): Edouard Mendy; Andreas Christensen, Antonio Rüdiger, César Azpilicueta; Marcos Alonso, Reece James, Mateo Kovacic, Jorginho; Mason Mount, Kai Havertz; Romelu Lukaku.

Zenit St. Petersburg (4-4-2): Mikhail Kerzhakov; Yaroslav Rakitskiy, Vyacheslav Karavaev, Dejan Lovren, Douglas Santos; Malcom, Wendel, Daler Kuzyaev, Wilmar Barrios; Sardar Azmoun, Artem Dzyuba.

