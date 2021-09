Sinopsis Film Black Widow, Dibintangi Natasha Romanoff Tayang di Seluruh Bioskop Indonesia

Ist via Tribunnews.com

BANJARMASINPOST.CO.ID - Film Black Widow ini menceritakan kisah masa lalu dari karakter paling ikonik di MCU. Simak Sinopsis Film lengkap.

Dibintangi Natasha Romanoff alias Black Widow, sebelum ia bergabung dengan Avengers.

Ya, ini kabar gembira buat pecinta film Marvel di Tanah Air.

Pada Kamis (16/9/2021), film Black Widow mulai tayang di seluruh bioskop Indonesia.

Nah , sebagai satu di antara karakter yang paling misterius.

Film ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan penggemar tentang latar belakang Natasha yang belum pernah diungkap sebelumnya.

Sejak debutnya di tahun 2010 silam dalam film Iron Man 2, Natasha Romanoff menjadi salah satu karakter favorit para penggemar.

Natasha Romanoff telah hadir dalam enam film Marvel Studios sebelumnya.

Termasuk Marvel’s The Avengers, Captain America: The Winter Soldier, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War, serta Avengers: Endgame.

Melalui film ini, para penggemar diajak untuk melihat sisi lain dari karakter Natasha Romanoff.

