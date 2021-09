Prediksi Line up & Live Steaming Inter vs Madrid di Liga Champion: 7 Pemain Madrid Cedera

Bek Inter Milan Milan Skriniar (kanan) merayakan gol bersama Hakan Calhanoglu yang dicetak saat laga Inter Milan vs Genoa di stadion San Siro di Milan, pada 21 Agustus 2021. Inter Milan memetik tiga angka di laga perdana Serie A Liga Italia dengan mengalahkan Genoa dengan skor akhir 4-0, Sabtu (21/8/2021).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga Inter Milan vs Real Madrid pada pekan I Liga Champions ini dipastikan akan berlangsung ketat dan seru. Simak Prediksi Susunan Pemain Laga Inter vs Madrid di laga Liga Champions, Kamis (16/9/2021) bisa disaksikan via Live Streaming Vidio.com.

Siaran langsung Liga Champions antara Inter Milan vs Real Madrid yang tayang via Live Streaming TV Online Vidio akan di mulai pukul 02.00 WIB. Pertandingan tak disiarkan langsung di SCTV.

Link Live Streaming Inter Milan vs Real Madrid di laga Liga Champio malam ini bisa diakses via TV Online Vidio.com lewat tautan yang ada di berita ini.

Baca juga: Kans Lionel Messi & Benzema Patahkan Rekor Ronaldo di Liga Champions Malam Ini, Cuma Butuh Satu Gol

Baca juga: Reaksi Ronaldo Saat Bola Tendangannya Robohkan Petugas Stadion Young Boys di Liga Champions

Baik Inter maupun Madrid sama sama hanya menelan satu kali kekalahan di laga terakhir.

Inter Milan hanya 1 kalah kalah dalam 22 laga terakhir sementara sang tamu bahkan lebih baik dalam 28 pertandingan terakhir.

Sehinggga bisa dipastikan pertarungan di Stadion Giuseppe Meazza nanti akan sangat seru.

Di kubu tuan rumah hanya satu peman kemungkinan besar yang bakal absen karena terganggu dengan cedera yakni, Stefano Sensi.

Sementara tim tamu justru terancam kehilangan tujuh pemain seperti Ferland Mendy, Gareth Bale, Dani Ceballos, Marcelo, dan Toni Kroos dalam keadaan cedera, sedangkan Luka Jovic dan David Alaba tak dalam kondisi prima.

Melihat dalam kondisi bagus terkait dengan pemain, ada kemungkinan Inter Milan bisa memenangkan laga.

Pemain depan Real Madrid asal Prancis Karim Benzema (3R) merayakan dengan rekan setimnya setelah mencetak gol selama pertandingan sepak bola Liga Spanyol antara Alaves dan Real Madrid di stadion Mendizorroza di Vitoria pada 14 Agustus 2021. (Josep LAGO / AFP)

Ditambah statistik pelatih Carlo Ancelotti di Real Madrid yang selalu kalah dalam 6 lawatan ke markas Inter.